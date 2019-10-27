«Стой и жди правосудия»: новосибирцев возмутил водитель, сбежавший с места аварии

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-27T09:59:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла вечером 26 октября: кроссовер и универсал столкнулись на улице Дуси Ковальчук. На кадрах видео, появившихся в соцсетях, видно, что водитель ведет себя неадекватно и хамит другим людям.

— От удара у универсала оказалась разбита передняя часть, а его водитель намеревался покинуть место происшествия, — рассказывает очевидец в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

После аварии водитель попытался скрыться с места происшествия: он отогнал свою машину и потом уехал. Очевидцы утверждают, что от водителя исходил запах алкоголя.

Сибиряки активно обсуждают эту ситуацию в социальных сетях:

— В этом случае надо было прыгать в тачку догонять, а теперь стой дальше и жди у море погоды и надейся на наше правосудие!

— Пора уже в машины алкотестер встраивать на принудительно основе.

— Ничего неожиданного, пьяные часто сваливают, - пишут комментаторы.

Водитель уехал с места аварии.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU