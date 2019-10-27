Коноплю собирал у поселка: сибиряк хранил на крыше более 10 килограмм марихуаны

СЕГОДНЯ 08:57 2019-10-27T08:57:27+03:00

В Новосибирской области задержали мужчину, у которого хранилось более 10 килограмм марихуаны. Фото: ГУ МВД по НСО

За совершенное преступление ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет

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В Новосибирской области полицейские изъяли у мужчины более 10 килограммов марихуаны. Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Тогучинскому району задержали подозреваемого в приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.

В ходе следствия удалось установить, что 40-летний житель поселка Придолинный собрал дикорастущую коноплю. Фото: ГУ МВД по НСО

— В ходе следствия удалось установить, что 40-летний житель поселка Придолинный собрал дикорастущую коноплю, которую хранил у себя без цели дальнейшего сбыта, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. — В ходе осмотра места жительства подозреваемого на крыше дома оперативники обнаружили и изъяли более 10 килограммов марихуаны.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото: ГУ МВД по НСО

Следователи возбудили по данному факту уголовно дело по признакам преступления, ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств». На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается. За совершенное преступление ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком в десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU