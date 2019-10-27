2019-10-27T08:57:27+03:00
Происшествия

Коноплю собирал у поселка: сибиряк хранил на крыше более 10 килограмм марихуаны

За совершенное преступление ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирской области задержали мужчину, у которого хранилось более 10 килограмм марихуаны. Фото: ГУ МВД по НСОВ Новосибирской области задержали мужчину, у которого хранилось более 10 килограмм марихуаны. Фото: ГУ МВД по НСО
Изменить размер текста:

В Новосибирской области полицейские изъяли у мужчины более 10 килограммов марихуаны. Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Тогучинскому району задержали подозреваемого в приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.

В ходе следствия удалось установить, что 40-летний житель поселка Придолинный собрал дикорастущую коноплю. Фото: ГУ МВД по НСО

В ходе следствия удалось установить, что 40-летний житель поселка Придолинный собрал дикорастущую коноплю. Фото: ГУ МВД по НСО

— В ходе следствия удалось установить, что 40-летний житель поселка Придолинный собрал дикорастущую коноплю, которую хранил у себя без цели дальнейшего сбыта, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. — В ходе осмотра места жительства подозреваемого на крыше дома оперативники обнаружили и изъяли более 10 килограммов марихуаны.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото: ГУ МВД по НСО

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото: ГУ МВД по НСО

Следователи возбудили по данному факту уголовно дело по признакам преступления, ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств». На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается. За совершенное преступление ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком в десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Стой и жди правосудия»: новосибирцев возмутил водитель, сбежавший с места аварии
«Зато ушки в тепле»: парень в розовой шапке рассмешил пассажиров метро
«У него взгляд стеклянный был»: парня ограбила цыганка на остановке в Новосибирске
Виноват гололед: семь авто столкнулись на Винаповском мосту в Новосибирске
«Сила 7 копеек»: велосипедисты, отправившиеся в кругосветку с дочкой, просят купить им билеты в Америку
Под Новосибирском женщина на иномарке врезалась в грузовик: погибли трое
«Повалил дым, потом – языки пламени»: иномарка загорелась рядом с аэропортом в Новосибирске
«Какая сочная»: сибирячка в купальнике показала соблазнительный тверк
Новосибирскому инженеру, по вине которого рабился летчик, дали условный срок
Совсем не по уставу: в Новосибирской области младшего сержанта поймали на торговле наркотиками
«Ничего не боятся!»: реакция пяти волков на проезжающий автомобиль удивила соцсети
«Ничего не видно, дети по обочине ходят»: новосибирцы пожаловались на дорогу на улице Арктической
«Весь ущерб на него записать»: новосибирец на «Пежо» не пускал пожарных к горящему зданию
«Я была Купидоном»: Елена Темникова в Новосибирске кидала фанатам майки и пропуски в гримерку
В Новосибирске пройдет конференция для музейщиков со всей области
«Милая скромняшечка»: белка Соня погрызла орешки на голове у хозяйки
Решил проскочить: в Новосибирске трамвай врезался в иномарку
В Новосибирске станет проще сносить незаконные киоски
После стрельбы на Малыгинском ранке полиция возбудила еще 12 уголовных дел
Хотел с рабочими поговорить: сибиряка на крыше приняли за самоубийцу
Пьяный новосибирец устроил скандал в магазине из-за того, что ему не продали сим-карту
До работы не доехал: стало известно, как пропал сибиряк со шрамом на руке
В Искитиме обновили проспект и сквер