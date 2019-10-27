«Зато ушки в тепле»: парень в розовой шапке рассмешил пассажиров метро

СЕГОДНЯ 07:57 2019-10-27T08:15:37+03:00

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Кто сказал, что в холода обязательно нужно носить скучные вязанные или меховые шапки и нет места для экспериментов? Причем не только для женщин, но и для мужчин! По крайней мере, суровые сибирские парни точно могут выделиться.

Это доказал новосибирец, который проехался в метро в розовой шапке-ушанке. Кадры, которые кто-то из очевидцев сделал на станции «Сибирская», появились в группе «Мода Новосибирского Метро». И сейчас пользователи соцсетей шутят кто во что горазд в комментариях:

- Зато ушки в тепле!

- Класс!

- Может, проспорил кому-то?

- Люблю людей с юмором, - пишут комментаторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU