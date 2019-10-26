Виноват гололед: семь авто столкнулись на Винаповском мосту в Новосибирске
Вечер субботы, 26 октября, был совсем недобрым для тех новосибирских автомобилистов, кто решил поехать по Винаповскому мосту: там произошла массовая авария.
- В аварии приняли участие по меньшей мере семь автомобилей, получивших различные повреждения. Вероятной причиной произошедшего могло послужить оледенение дорожного покрытия, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Пользователи соцсетей не сдерживают эмоции в комментариях:
- Там есть кусок покрытия с приличной колеей в левом ряду, сразу после въезда на мост.
- Понеслась. Гонщики на зимней резине 2006 года выпуска выжимают полный газ
- А почему, мосты и эстакады не обрабатываются от обледенения?
- Что, зима опять пришла неожиданно и автолюбители не успели перестроиться на зимний режим езды?
- Каждый год одно и то же: веселуха началась, - пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU