2019-10-26T21:38:22+03:00
Происшествия

Виноват гололед: семь авто столкнулись на Винаповском мосту в Новосибирске

Автомобилисты рассказывают, что на этом участке дороги есть колея
Татьяна СОЛОВОВА
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Водители винят во всем гололед.Водители винят во всем гололед.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Вечер субботы, 26 октября, был совсем недобрым для тех новосибирских автомобилистов, кто решил поехать по Винаповскому мосту: там произошла массовая авария.

- В аварии приняли участие по меньшей мере семь автомобилей, получивших различные повреждения. Вероятной причиной произошедшего могло послужить оледенение дорожного покрытия, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Пользователи соцсетей не сдерживают эмоции в комментариях:

- Там есть кусок покрытия с приличной колеей в левом ряду, сразу после въезда на мост.

- Понеслась. Гонщики на зимней резине 2006 года выпуска выжимают полный газ

- А почему, мосты и эстакады не обрабатываются от обледенения?

- Что, зима опять пришла неожиданно и автолюбители не успели перестроиться на зимний режим езды?

- Каждый год одно и то же: веселуха началась, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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