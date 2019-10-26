Под Новосибирском женщина на иномарке врезалась в грузовик: погибли трое

СЕГОДНЯ 19:35 2019-10-26T19:35:00+03:00

Сибирячка выехала на встречную полосу, но не справилась с управлением

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В субботу, 26 октября, страшная авария произошла в Мошковском районе: на 66 километре трассы Р-255 иномарка врезалась в грузовик. О произошедшем ДТП очевидцы рассказали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- В 19.40 женщина-водитель Volkswagen Polo выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с грузовиком Renault Premium, - сообщают в новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Авария произошла на трассе под Новосибирском.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Удар был такой силы, что седан превратился в груду металла, а у тягача пострадала передняя часть. Никому из тех, кто находился в иномарке, спастись не удалось.

- Погибли женщина-водитель Volkswagen Polo и две пассажирки, которые ехали в ее машине, - говорят в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - Водитель грузовика в аварии не пострадал.

На месте ДТП работали полицейские и спасатели. Сотрудникам ГИБДД предстоит все обстоятельства произошедшего и установить личности погибших сибирячек.

ИСТОЧНИК KP.RU