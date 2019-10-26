«Повалил дым, потом – языки пламени»: иномарка загорелась рядом с аэропортом в Новосибирске

СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-26T16:31:31+03:00

К счастью, во время ЧП никто не пострадал

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В субботу, 26 октября, серьезное ЧП произошло на дороге в Заельцовском районе: там рядом с городским аэропортом загорелась иномарка.

- Из-под капота седана Mitsubishi Lancer сначала повалил дым, а затем появились языки пламени. Водитель успел покинуть свой автомобиль, а вот иномарке огонь причинил заметный урон, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Помочь сибиряку пытались проходившие мимо люди и проезжавшие автомобилисты. Как рассказывают очевидцы, потушить огонь мешало то, что замок на капоте не открывался.

Сейчас сибиряки рассуждают в соцсетях, что могло стать причиной возгорания:

- А вообще нефиг ставить китайский ксенон

- Круто, все останавливаются, помогают, тушат.

- Первая жертва автоодеяла? - перебирают возможные причины пожара комментаторы.

В Новосибирске на дороге загорелась иномарка.

ИСТОЧНИК KP.RU