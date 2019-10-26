«Повалил дым, потом – языки пламени»: иномарка загорелась рядом с аэропортом в Новосибирске
В субботу, 26 октября, серьезное ЧП произошло на дороге в Заельцовском районе: там рядом с городским аэропортом загорелась иномарка.
- Из-под капота седана Mitsubishi Lancer сначала повалил дым, а затем появились языки пламени. Водитель успел покинуть свой автомобиль, а вот иномарке огонь причинил заметный урон, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Помочь сибиряку пытались проходившие мимо люди и проезжавшие автомобилисты. Как рассказывают очевидцы, потушить огонь мешало то, что замок на капоте не открывался.
Сейчас сибиряки рассуждают в соцсетях, что могло стать причиной возгорания:
- А вообще нефиг ставить китайский ксенон
- Круто, все останавливаются, помогают, тушат.
- Первая жертва автоодеяла? - перебирают возможные причины пожара комментаторы.
В Новосибирске на дороге загорелась иномарка.
ИСТОЧНИК KP.RU