«Какая сочная»: сибирячка в купальнике показала соблазнительный тверк
Настя Мазалюк - танцовщица из Новосибирска, которая совсем недавно переехала в Москву. Сибирячка преподает тверк столичным девушкам. А еще она снимает для своей странички в «Инстаграме» откровенные ролики, которые собирают тысячи просмотров.
Одно из своих видео Настя выложила в истории на своей страничке: там девушка в одном купальнике соблазнительно танцует на фоне кровати. Девушка на днях отдыхала на Мальдивах, и,вероятно, этот ролик она записала в отеле. Либо уже по прилету в Москву, вспоминая отдых.
Подписчикам то, что Настя не стесняется своих форм, нравится, и они не скупятся на комплименты в комментариях.
- Нереально красиво! Как всегда огонь!
- Отличная фигура! Просто пушка!
- Что комментировать? Очень классная!
- Прекрасная девушка, прекрасная фигура и всегда на позитиве!
- Самая лучшая, - восхищаются комментаторы.
Прекрасная девушка, прекрасная фигура и всегда на позитиве
Красотка в купальнике показала соблазнительный тверк.
ИСТОЧНИК KP.RU