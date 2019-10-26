«Какая сочная»: сибирячка в купальнике показала соблазнительный тверк

СЕГОДНЯ 15:48 2019-10-26T15:48:00+03:00

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Настя Мазалюк - танцовщица из Новосибирска, которая совсем недавно переехала в Москву. Сибирячка преподает тверк столичным девушкам. А еще она снимает для своей странички в «Инстаграме» откровенные ролики, которые собирают тысячи просмотров.

Одно из своих видео Настя выложила в истории на своей страничке: там девушка в одном купальнике соблазнительно танцует на фоне кровати. Девушка на днях отдыхала на Мальдивах, и,вероятно, этот ролик она записала в отеле. Либо уже по прилету в Москву, вспоминая отдых.

Подписчикам то, что Настя не стесняется своих форм, нравится, и они не скупятся на комплименты в комментариях.

- Нереально красиво! Как всегда огонь!

- Отличная фигура! Просто пушка!

- Что комментировать? Очень классная!

- Прекрасная девушка, прекрасная фигура и всегда на позитиве!

- Самая лучшая, - восхищаются комментаторы.

Прекрасная девушка, прекрасная фигура и всегда на позитиве

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="852" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/740292" frameborder="0"></iframe> Красотка в купальнике показала соблазнительный тверк.

ИСТОЧНИК KP.RU