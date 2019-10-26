Новосибирскому инженеру, по вине которого рабился летчик, дали условный срок

СЕГОДНЯ 13:40 2019-10-26T13:40:03+03:00

Также 2 года он не сможет заниматься самолетами

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Суд поставил точку в деле бывшего заместителя начальника по инженерно-авиационной службы «Новосибирский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России». Его признали виновным в гибели летчика 11 сентября 2017 года.

- Во время осмотра самолета «Вильга-35А» он видел повреждения лакокрасочной поверхности и царапины на стабилизаторе самолета, которые свидетельствовали о неисправности руля, - продолжают в военным следственным отделом СК России по Новосибирскому гарнизону. - Но посчитал, что данные повреждения образованы при нормальной эксплуатации самолета и никакой опасности не представляют.

В итоге в 18.23 самолет «Вильга-35А» поднялся в воздух и случилась беда:

- При взлете, произошло повторное выкручивание шпильки, расположенной в весовом компенсаторе руля высоты, из-за чего руль заклинило и летчик потерял управление, - продолжают следователи. - Самолет упал на землю, летчик погиб

За свою ошибку, преведшую к трагедии, инженер получил три года условно. А также его лишили права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией воздушного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU