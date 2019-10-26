2019-10-26T12:28:42+03:00
Происшествия

Совсем не по уставу: в Новосибирской области младшего сержанта поймали на торговле наркотиками

Продавать запрещенный препарат он пытался через закладки
Татьяна СОЛОВОВА
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Суд решит судьбу военного.Суд решит судьбу военного.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Военные следователи передали в суд дело бывшего военнослужащего войсковой части № 52987 - младшего сержанта запаса Александра Т.: сибиряк попался на торговле наркотиками.

- Изначально бывший военный заказал наркотик через интернет: заплатил 300 рублей. Потом микрорайоне «Затон» Ленинского района г. Новосибирска, вблизи Димитровского моста, отыскал закладку с наркотиком массой не менее 0,614 грамма. А после уехал на своем автомобиле «Субару Легаси», - сообщают в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирскому гарнизону.

Дальше - больше: военный начал торговать наркотиком.

- Младший сержант получил на свой личный кабинет на сайте «Гидра» от неустановленного лица сведения о месте нахождения закладки с наркотиком для последующего его незаконного сбыта, - продолжают следователи. - В садоводстве «Сибсельмаш»он отыскал закладку с наркотическим средством массой не менее 90,37 грамма.

Военный купил весы, расфасовал наркотик и отвез его к своей знакомой, чтобы потом продать его через интернет. После младшего сержанта задержали правоохранители

ИСТОЧНИК KP.RU

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