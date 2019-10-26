2019-10-26T09:55:47+03:00
Дом. Семья

«Ничего не боятся!»: реакция пяти волков на проезжающий автомобиль удивила соцсети

Звери попали в объектив сибиряков в Доволенском районе
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Бесстрашные волки удивили сибиряков. Фото: vk.com/revizorro_nsk54Бесстрашные волки удивили сибиряков. Фото: vk.com/revizorro_nsk54
Изменить размер текста:

Забавное видео сибирякам посчастливилось снять в Доволенском районе: они ехали на машине, и прямо перед ними дорогу стал перебегать волк. Он побежал на обочину, а чуть дальше его поджидали еще четверо собратьев.

- Ничего не боится, - восхитились авторы видео.

Свой ролик сибиряки разместили в группе «Ревизорро Новосибирск», и под постом сибиряки пишут восторженные комментарии:

- Во всем мире считают, что возврат диких животных туда, где их давно не видели, является улучшением экологии.

- Глупую Красную Шапочку ищут.

- Красавцы! – пишут комментаторы.

- Правильно, леса все покорили, вот они и вышли.

Удивило сибиряков и то, сколько снега уже успело выпасть в регионе:

- Ничего себе, это в Доволенском районе столько снега идёт, - поражаются в своих комментариях одни..

- В Доволенском районе снега нет: он только выпал и уже тает, - пишут другие.

Реакция пяти волков на проезжающий автомобиль удивила соцсети.Видео: Вести Новосибирск

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ничего не видно, дети по обочине ходят»: новосибирцы пожаловались на дорогу на улице Арктической
«Весь ущерб на него записать»: новосибирец на «Пежо» не пускал пожарных к горящему зданию
«Я была Купидоном»: Елена Темникова в Новосибирске кидала фанатам майки и пропуски в гримерку
В Новосибирске пройдет конференция для музейщиков со всей области
«Милая скромняшечка»: белка Соня погрызла орешки на голове у хозяйки
Решил проскочить: в Новосибирске трамвай врезался в иномарку
В Новосибирске станет проще сносить незаконные киоски
После стрельбы на Малыгинском ранке полиция возбудила еще 12 уголовных дел
Хотел с рабочими поговорить: сибиряка на крыше приняли за самоубийцу
Пьяный новосибирец устроил скандал в магазине из-за того, что ему не продали сим-карту
До работы не доехал: стало известно, как пропал сибиряк со шрамом на руке
В Искитиме обновили проспект и сквер