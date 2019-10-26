«Ничего не боятся!»: реакция пяти волков на проезжающий автомобиль удивила соцсети
Забавное видео сибирякам посчастливилось снять в Доволенском районе: они ехали на машине, и прямо перед ними дорогу стал перебегать волк. Он побежал на обочину, а чуть дальше его поджидали еще четверо собратьев.
- Ничего не боится, - восхитились авторы видео.
Свой ролик сибиряки разместили в группе «Ревизорро Новосибирск», и под постом сибиряки пишут восторженные комментарии:
- Во всем мире считают, что возврат диких животных туда, где их давно не видели, является улучшением экологии.
- Глупую Красную Шапочку ищут.
- Красавцы! – пишут комментаторы.
- Правильно, леса все покорили, вот они и вышли.
Удивило сибиряков и то, сколько снега уже успело выпасть в регионе:
- Ничего себе, это в Доволенском районе столько снега идёт, - поражаются в своих комментариях одни..
- В Доволенском районе снега нет: он только выпал и уже тает, - пишут другие.
Реакция пяти волков на проезжающий автомобиль удивила соцсети.Видео: Вести Новосибирск
ИСТОЧНИК KP.RU