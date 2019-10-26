«Ничего не боятся!»: реакция пяти волков на проезжающий автомобиль удивила соцсети

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-26T09:55:47+03:00

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Забавное видео сибирякам посчастливилось снять в Доволенском районе: они ехали на машине, и прямо перед ними дорогу стал перебегать волк. Он побежал на обочину, а чуть дальше его поджидали еще четверо собратьев.

- Ничего не боится, - восхитились авторы видео.

Свой ролик сибиряки разместили в группе «Ревизорро Новосибирск», и под постом сибиряки пишут восторженные комментарии:

- Во всем мире считают, что возврат диких животных туда, где их давно не видели, является улучшением экологии.

- Глупую Красную Шапочку ищут.

- Красавцы! – пишут комментаторы.

- Правильно, леса все покорили, вот они и вышли.

Удивило сибиряков и то, сколько снега уже успело выпасть в регионе:

- Ничего себе, это в Доволенском районе столько снега идёт, - поражаются в своих комментариях одни..

- В Доволенском районе снега нет: он только выпал и уже тает, - пишут другие.

Реакция пяти волков на проезжающий автомобиль удивила соцсети.Видео: Вести Новосибирск

ИСТОЧНИК KP.RU