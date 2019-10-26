«Ничего не видно, дети по обочине ходят»: новосибирцы пожаловались на дорогу на улице Арктической

СЕГОДНЯ 09:07 2019-10-26T09:24:49+03:00

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Свою жалобу жители улицы Арктичексой написали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- На нашей улице недавно положили асфальт, а лежачие полицейские забыли или не хотели. После жалоб появился только знак ограничения скорости – не более 40 км/ч, - сетуют сибиряки. – Сейчас у нас - нескончаемый поток автомобилей, объезжающих пробку каждый день. Наша улица очень тёмная, отвратительное освещение. Вот представьте: родители с детьми идут по тёмной улице, а им в глаза светят фары. В итоге дороги не видно, дети ходят по обочине. При этом улица Арктическая является единственной, ведущей в школу.

Пользователи соцсетей поддержали сибиряков:

- Проблема не в том, что машины едут, а в том, что у вас не организована пешеходная зона.

- Помогает только обращение в прокуратуру, - советуют комментаторы.

Новосибирцы пожаловались на дорогу на улице Арктической.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU