«Ничего не видно, дети по обочине ходят»: новосибирцы пожаловались на дорогу на улице Арктической
Свою жалобу жители улицы Арктичексой написали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
- На нашей улице недавно положили асфальт, а лежачие полицейские забыли или не хотели. После жалоб появился только знак ограничения скорости – не более 40 км/ч, - сетуют сибиряки. – Сейчас у нас - нескончаемый поток автомобилей, объезжающих пробку каждый день. Наша улица очень тёмная, отвратительное освещение. Вот представьте: родители с детьми идут по тёмной улице, а им в глаза светят фары. В итоге дороги не видно, дети ходят по обочине. При этом улица Арктическая является единственной, ведущей в школу.
Пользователи соцсетей поддержали сибиряков:
- Проблема не в том, что машины едут, а в том, что у вас не организована пешеходная зона.
- Помогает только обращение в прокуратуру, - советуют комментаторы.
Новосибирцы пожаловались на дорогу на улице Арктической.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU