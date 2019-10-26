«Весь ущерб на него записать»: новосибирец на «Пежо» не пускал пожарных к горящему зданию
Вечером в пятницу, 25 апреля, на улице Дмитрия Донского в Новосибирске произошел пожар: там вспыхнуло одноэтажное здание. На место сначала прибыл один расчет пожарных, но когда спасатели поняли, что своими силами не смогут справиться с огнем, запросили помощи. Вот только другой расчет на место попасть не смог: им преградил дорогу водитель «Пежо».
- Мужчина — владелец зданий рядом, вот её он и огородил: ему паркующиеся там машины мешали. Проезд он оставил минимальный, ссылаясь на то, чтобы на соседнем здании снесли лестницу эвакуационного выхода, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Мужчина заперся в своём автомобиле и наотрез отказывался уезжать с дороги. Пожарные вызвали сотрудников ППС. В итоге пришлось пилить ограждение и вызывать эвакуатор. А самого сибиряка доставили в отделение полиции.
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- Весь ущерб на него записать!
- Что у такого человека в голове, - возмущаются комментаторы.
Новосибирец не пускал пожарных к горящему дому.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU