2019-10-26T07:03:16+03:00
Происшествия

«Весь ущерб на него записать»: новосибирец на «Пежо» не пускал пожарных к горящему зданию

В итоге пожарным пришлось срезать ограждения
Татьяна СОЛОВОВА
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Пожарные не могли проехать.Пожарные не могли проехать.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Вечером в пятницу, 25 апреля, на улице Дмитрия Донского в Новосибирске произошел пожар: там вспыхнуло одноэтажное здание. На место сначала прибыл один расчет пожарных, но когда спасатели поняли, что своими силами не смогут справиться с огнем, запросили помощи. Вот только другой расчет на место попасть не смог: им преградил дорогу водитель «Пежо».

- Мужчина — владелец зданий рядом, вот её он и огородил: ему паркующиеся там машины мешали. Проезд он оставил минимальный, ссылаясь на то, чтобы на соседнем здании снесли лестницу эвакуационного выхода, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Мужчина заперся в своём автомобиле и наотрез отказывался уезжать с дороги. Пожарные вызвали сотрудников ППС. В итоге пришлось пилить ограждение и вызывать эвакуатор. А самого сибиряка доставили в отделение полиции.

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают эту историю:

- Весь ущерб на него записать!

- Что у такого человека в голове, - возмущаются комментаторы.

Новосибирец не пускал пожарных к горящему дому.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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