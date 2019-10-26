«Весь ущерб на него записать»: новосибирец на «Пежо» не пускал пожарных к горящему зданию

СЕГОДНЯ 07:00 2019-10-26T07:03:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в пятницу, 25 апреля, на улице Дмитрия Донского в Новосибирске произошел пожар: там вспыхнуло одноэтажное здание. На место сначала прибыл один расчет пожарных, но когда спасатели поняли, что своими силами не смогут справиться с огнем, запросили помощи. Вот только другой расчет на место попасть не смог: им преградил дорогу водитель «Пежо».

- Мужчина — владелец зданий рядом, вот её он и огородил: ему паркующиеся там машины мешали. Проезд он оставил минимальный, ссылаясь на то, чтобы на соседнем здании снесли лестницу эвакуационного выхода, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Мужчина заперся в своём автомобиле и наотрез отказывался уезжать с дороги. Пожарные вызвали сотрудников ППС. В итоге пришлось пилить ограждение и вызывать эвакуатор. А самого сибиряка доставили в отделение полиции.

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают эту историю:

- Весь ущерб на него записать!

- Что у такого человека в голове, - возмущаются комментаторы.

Новосибирец не пускал пожарных к горящему дому.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU