2019-10-25T21:04:50+03:00
Общество

В Новосибирске пройдет конференция для музейщиков со всей области

На ней эксперты обсудят, как сделать работу музеев еще лучше
Татьяна СОЛОВОВА
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Конференция собирает многих участников.Конференция собирает многих участников.Фото: Татьяна СОЛОВОВА
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Вы любите музей или работаете там и точно знаете, как можно сделать его еще лучше и интереснее для посетителей? Тогда 20 ноября обязательно отправляйтесь на научно-практическую конференцию «Малые в музее современном социокультурном пространстве: роль и потенциал в гражданско-патриотическом воспитании». Пройдет мероприятие в Новосибирске. О том, что ждет ее участников, рассказала Нина Коурдакова, начальник отдела Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- К участию в конференции будут приглашены российские музеологи, ученые, специализирующиеся в области музейной работы, а также руководители и сотрудники муниципальных музеев, - подчеркнула Нина Коурдакова. - Поучаствовать в конференции могут абсолютно все желающие.

Если вы хотите присоединиться к познавательному и интересному мероприятию, то сделать это очень просто. Достаточно зарегистрироваться на сайте Центра патриотического воспитания Новосибирской области. Сделать это можно, кликнув по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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