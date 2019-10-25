2019-10-25T16:13:34+03:00
Общество

«Милая скромняшечка»: белка Соня погрызла орешки на голове у хозяйки

Домашний зверек позабавил пользователей соцсетей
Алена КУЛЕШОВА
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Белка соня решила погрызть орешки, сидя на голове у хозяйки. Фото: Кадр из видеоБелка соня решила погрызть орешки, сидя на голове у хозяйки. Фото: Кадр из видео
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У сибирячки Елены Ермаковой много подписчиков в соцсетях. И это не удивительно — ведь ее милый питомец просто не может не притягивать к себе восхищенные взгляды. Домашняя белка по имени Соня, которую и приютила у себя сибирячка, уже давно стала звездой Instagram. Милые видео с пушистым зверьком не оставят равнодушными никого. Не так давно Елена опубликовала в сети видео, на котором Соня с аппетитом поедает фундук, сидя на голове у своей хозяйки.

— Сонька кушает фундук. Изначально она решила усесться мне на голову, и начать трапезу там, — пишет Елена Ермакова в своем посте. — Но потом передумала и продолжила грызть на клетке, ибо она устойчивая и не двигающаяся в разные стороны.

В комментариях под постом многие люди отметили, что домашняя белочка ведет себя очень аккуратно, отчего смотрится еще более милой:

— Сонечка так аккуратно кушает, культурная девочка.

— Какая милая скромняшечка!

— Да она просто золотой «ребенок», — пишут пользователи соцсетей.

Белка Соня погрызла орешки на голове у хозяйки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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