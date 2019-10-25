2019-10-25T13:56:37+03:00
Общество

В Новосибирске станет проще сносить незаконные киоски

На это повлияли новые изменения в законе
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирской области в законе упростили демонтаж нелегальных нестационарных объектов.В Новосибирской области в законе упростили демонтаж нелегальных нестационарных объектов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Новое изменение в законе упростили демонтаж нелегальных нестационарных объектов, а также установили новые нормы по компенсационным местам для добросовестных предпринимателей и платы за места для мобильных объектов.

— Тема нестационарных торговых объектов будет актуальна в Новосибирске всегда. Это достаточно заметный доходный источник бюджета нашего города. Нестационарная торговая сеть — это большой работодатель, — передает издание «Деловой квартал Новосибирск» слова Именно поэтому борьба с самовольно размещенными нестационарными торговыми объектами и с лжепредпринимателями — это один из приоритетов в деятельности мэрии, — прокомментировал изменения председателя постоянной комиссии новосибирского Совета депутатов по научно-производственному развитию и предпринимательству Игоря Салова.

По словам Салова, подобные изменения необходимы именно сейчас, потому как долгая процедура демонтажа позволяет недобросовестным предпринимателям устанавливать подобные объекты, пользуясь несовершенством определенных норм законодательства.

Председатель комиссии также уточнил, что благодаря новым изменениям, подобные объекты можно будет демонтировать ежедневно. Если раньше собственники могли просто передвинуть свои киоски или заменить их на объект с иными характеристиками, то теперь подобные методы не сработают. Решение теперь будет приниматься по территории, то есть, с нее будут убраны не только сам торговый объект, но и всевозможные ограждения, которые владельцы регулярно возводят вокруг своих точек.

Кроме того, обновления ожидают и некоторые нормы для добросовестных предпринимателей. По словам Салова, теперь любой бизнесмен сможет сам выбирать место для своего объекта при единственном условии: мэрия обязательно проверит территорию на соответствие.

Нововведения ждут и владельцев мобильных торговых точек: с этого момента, в соответствии с Земельным Кодексом, им придется платить за пребывание на муниципальной земле. По первоначальным расчетам места под мобильные объекты будут приносить в бюджет около 12 млн. руб. в год. Но мы предполагаем увеличение этой суммы в 3-4 раза в течение 3 лет.

Кстати, как утверждает начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин, всего в Новосибирске по данным на начало августа 2019 находится около 45 крупных очагов несанкционированной торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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