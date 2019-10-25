После стрельбы на Малыгинском ранке полиция возбудила еще 12 уголовных дел

СЕГОДНЯ 12:44 2019-10-25T12:45:44+03:00

Об этом рассказали в МВД Кыргызской республики

Изменить размер текста: A A

После потасовки на Малыгинском рынке, в которой участвовали мигранты, по поручению министра внутренних дел Кыргызской Республики представитель МВД КР в РФ побывал в Новосибирске. И потом кыргызские полицейскике озвучили любопытные факты о расследовании этого дела:

Во время потасовки сожгли иномарку. Фото: соцсети.

- Прошли встречи с руководством ГУ МВД России по Новосибирской области: они были направлены на эффективное сотрудничество и взаимодействие с территориальными подразделениями полиции, а также оказание правовой помощи нашим соотечественникам, - пояснили кыргызские полицейские.

«Группировка требовала мзду с работников рынка» - разбираем причины массовой драки в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Оказывается, были опрошены свыше 100 человек, работающие на данном рынке, нашлись свидетели того, что бандиты грабили своих же соотечественников. Мигранты же просто боялись обращаться в полицию.

«Третейским судьям» поступила жалоба на одного из местных арендаторов. Его уличили в непорядочных действиях.

Территория, на которую без денег, заплаченных «крыше», не попасть.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Дополнительно возбуждено 12 уголовных дел в отношении преступной группы (напомним, ранее уже сообщалось о задержании бандитов). Отработан круг связей подозреваемых, - продолжают правоохранители.

Всех, кто пострадал от действий банды, просят обратиться в представительство МВД КР в РФ. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.

В потасовке на Малыгинском рынке участвовали несколько десятков человек.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шумиха важнее стрельбы? Кому выгодна массовая драка возле Хилокского рынка

Несколько источников сообщают, что массовые беспорядки могли быть спродюсированы конкурентами – новой оптовой базой (подробнее).

Массовая драка со стрельбой на новосибирском рынке случились из-за бандита Тамерлана

Он сейчас - один из подозреваемых и, одновременно, пострадавших: его машину сожгли во время беспорядков на улице Малыгина (подробности).

«Стрельба – это только начало»: пять торговцев пострадали в массовой драке на рынке

В потасовке участвовали несколько десятков человек, в основном местные рабочие и торговцы - граждане стран ближнего зарубежья. Вскоре после начала драки послышались выстрелы (подробности).

«Стреляют, перекрыли дорогу»: сибиряки сообщают о беспорядках в районе Хилокского рынка

— Полицейские блокируют выезды. Движение со стороны Станционной перекрыто от площади Энергетиков, — сообщает подписчик паблика «АСТ-54». — Экипажи ДПС перекрывают улицу Петухова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU