2019-10-25T12:45:44+03:00
Происшествия

После стрельбы на Малыгинском ранке полиция возбудила еще 12 уголовных дел

Об этом рассказали в МВД Кыргызской республики
Татьяна СОЛОВОВА
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Потасовка на Малыгинском рынке обернулась арестами. Фото: соцсети.Потасовка на Малыгинском рынке обернулась арестами. Фото: соцсети.
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После потасовки на Малыгинском рынке, в которой участвовали мигранты, по поручению министра внутренних дел Кыргызской Республики представитель МВД КР в РФ побывал в Новосибирске. И потом кыргызские полицейскике озвучили любопытные факты о расследовании этого дела:

Во время потасовки сожгли иномарку. Фото: соцсети.

Во время потасовки сожгли иномарку. Фото: соцсети.

- Прошли встречи с руководством ГУ МВД России по Новосибирской области: они были направлены на эффективное сотрудничество и взаимодействие с территориальными подразделениями полиции, а также оказание правовой помощи нашим соотечественникам, - пояснили кыргызские полицейские.

«Группировка требовала мзду с работников рынка» - разбираем причины массовой драки в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Оказывается, были опрошены свыше 100 человек, работающие на данном рынке, нашлись свидетели того, что бандиты грабили своих же соотечественников. Мигранты же просто боялись обращаться в полицию.

«Третейским судьям» поступила жалоба на одного из местных арендаторов. Его уличили в непорядочных действиях.

Территория, на которую без денег, заплаченных «крыше», не попасть. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Территория, на которую без денег, заплаченных «крыше», не попасть.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Дополнительно возбуждено 12 уголовных дел в отношении преступной группы (напомним, ранее уже сообщалось о задержании бандитов). Отработан круг связей подозреваемых, - продолжают правоохранители.

Всех, кто пострадал от действий банды, просят обратиться в представительство МВД КР в РФ. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.

В потасовке на Малыгинском рынке участвовали несколько десятков человек.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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