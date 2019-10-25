Хотел с рабочими поговорить: сибиряка на крыше приняли за самоубийцу

СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-25T12:33:38+03:00

Оказалось, нетрезвый мужчина хотел узнать у рабочих контакты подрядчика, который бы мог помочь ему с ремонтом

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Пожилой сибиряк залез на крышу жилого 4-этажного дома, чтобы обсудить с подрядчиком ремонт крыши. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск рассказали в Управляющей компании, к которой и относится здание на улице Крашенинникова, 4.

— Этот мужчина даже не живет в нашем доме: он, вероятно житель одного из соседних домов. А на крышу он залез, чтобы поговорить с рабочими и взять у них контакты подрядчика, который бы мог помочь ему с ремонтом крыши в его жилище, — пояснили КП-Новосибирск в Управляющей компании «ЖКХ-партнер». — Но он пробыл там недолго. Вскоре он благополучно спустился, встретился со старшим по дому и нашел-таки контакты подрядчика.

В компании также пояснили, что к месту случившегося прибыл экипаж спасателей и машина скорой помощи, однако сибиряк успел слезть с крыши еще до их приезда. В данный момент, специалисты из управляющей компании выехали к дому Крашенинникова, 4.

ИСТОЧНИК KP.RU