2019-10-25T12:49:17+03:00
Общество

Пьяный новосибирец устроил скандал в магазине из-за того, что ему не продали сим-карту

А на самом деле у сибиряка не было паспорта, чтобы ее купить
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Охранники задержали нарушителей. Фото: Агентство безопасности ГВАРДИЯ.Охранники задержали нарушителей. Фото: Агентство безопасности ГВАРДИЯ.
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Практически каждый день в Агентство безопасности ГВАРДИЯ поступают звонки с просьбой направить на объект группу быстрого реагирования. Помощь охраны требуется для того, чтобы выпроводить тех, кто мешает работать. За вчерашний день таких случаев было два.

В 14:56 час. звонок поступил из салона сотовой связи на ул. Станиславского. Нетрезвый мужчина устроил скандал потому, что ему не продали сим-карту. А не сделали сотрудники салона это, поскольку у мужчины не было с собой паспорта. Нетрезвый гражданин не хотел понимать, что предоставление документа для заключения договора – это требование закона, а не прихоть работников. Продавцы были вынуждены вызвать ГБР. Только после этого посетитель перестал кричать и удалился.

В 20.10 час. ГБР ГВАРДИИ вызвали в кафе-столовую на ул. Челюскинцев. Пьяный посетитель приставал к работникам заведения, мешал им работать, а на сделанные замечания никак не реагировал. Бойцы ГБР вывели нарушителя.

К слову, нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах или оскорбительным приставанием к гражданам, квалифицируется как мелкое хулиганство и влечет за собой наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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