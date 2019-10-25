Пьяный новосибирец устроил скандал в магазине из-за того, что ему не продали сим-карту
Практически каждый день в Агентство безопасности ГВАРДИЯ поступают звонки с просьбой направить на объект группу быстрого реагирования. Помощь охраны требуется для того, чтобы выпроводить тех, кто мешает работать. За вчерашний день таких случаев было два.
В 14:56 час. звонок поступил из салона сотовой связи на ул. Станиславского. Нетрезвый мужчина устроил скандал потому, что ему не продали сим-карту. А не сделали сотрудники салона это, поскольку у мужчины не было с собой паспорта. Нетрезвый гражданин не хотел понимать, что предоставление документа для заключения договора – это требование закона, а не прихоть работников. Продавцы были вынуждены вызвать ГБР. Только после этого посетитель перестал кричать и удалился.
В 20.10 час. ГБР ГВАРДИИ вызвали в кафе-столовую на ул. Челюскинцев. Пьяный посетитель приставал к работникам заведения, мешал им работать, а на сделанные замечания никак не реагировал. Бойцы ГБР вывели нарушителя.
К слову, нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах или оскорбительным приставанием к гражданам, квалифицируется как мелкое хулиганство и влечет за собой наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
ИСТОЧНИК KP.RU