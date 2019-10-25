До работы не доехал: стало известно, как пропал сибиряк со шрамом на руке

СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-25T11:55:55+03:00

О его местонахождении ничего не известно с 13 октября

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали подробности исчезновения 27-летнего Богачева Артема Владимировича. Сибиряк пропал 13 октября по пути в Новосибирск: с этого момента его местонахождение продолжает оставаться неизвестным.

— Мужчина уехал на работу рано утром 13 октября в Новосибирск из СНТ «Боровинка», — рассказала КП-Новосибирск Елизавета Лиманская, ответственная за взаимодействие со СМИ в поиском отряде «Лиза Алерт». — Он сказал, что вернется около 12 часов дня, но с тех пор мужчина не отвечает на звонки и никак не выходит на связь. На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-синюю ветровку и черные джинсы и черные кроссовки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится Артем Владимирович или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

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О его местонахождении ничего не известно с 13 октября (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU