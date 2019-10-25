2019-10-25T10:57:09+03:00
Общество

В Искитиме обновили проспект и сквер

Работа проведена в рамках синхронизации сразу двух нацпроектов
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В Искитиме после ремонта открыли сквер «Юбилейный» и проспект с одноименным названием. Фото: nso.ruВ Искитиме после ремонта открыли сквер «Юбилейный» и проспект с одноименным названием. Фото: nso.ru
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В Искитиме после ремонта открыли сквер «Юбилейный» и проспект с одноименным названием. Работы проведены в рамках синхронизации сразу двух нацпроектов.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году завершили первый этап благоустройства сквера «Юбилейный». Здесь появились новенькие дорожки, сделана детская игровая и спортивная площадки, скейт-парк. Из парка убрали старые кустарники и посадили новые деревца. Как отмечают в региональном министерстве ЖКХ, жители сами выбрали сквер для ремонта.

Напомним, что в конце мая губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки в Искитим ознакомился с планами по благоустройству сквера «Юбилейный».

На благоустройство из бюджетов трех уровней направлено 16 миллионов рублей. В следующем году в сквере установят фонтан и освещение, продолжат работы по озеленению.

На проспекте Юбилейном, прилегающем к скверу, благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» появилось новое покрытие из щебеночно-матичного асфальтобетона, отремонтированы тротуары, заменены светофоры, установлено ограждение, обустроены «зебры» и нанесена разметка из термопластика. Протяженность отремонтированного участка — 1,5 километра.

— Проспект — одна из главных городских улиц. За счет собственных средств муниципалитета на проспекте появились также новые остановки и заездные карманы, — отметил начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Сергей Эпов.

Из бюджетов трех уровней на ремонт проспекта Юбилейного израсходовано 80 миллионов рублей. В следующем году ремонт проспекта продолжится на других участках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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