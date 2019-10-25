2019-10-25T10:07:18+03:00
Общество

В очередь, дети: общественник заявил о нехватке унитазов новосибирском лицее

Он связывает это с переводом школы на первую смену
Екатерина КОМЯКОВА
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Очередь в школьный туалет. Фото: /vk.com/civilpatrolОчередь в школьный туалет. Фото: /vk.com/civilpatrol
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После звонка с урока ученики новосибирского лицея №22 спешат не в другой класс и не в столовую, а в туалет. Ведь, чтобы успеть справить нужду, у них есть всего несколько минут, при этом надо отстоять большую очередь в санитарную комнату. По крайней мере, так описывает ситуацию общественник Ростислав Антонов.

— Все перемены лицеисты вынуждены простаивать в очередях в санитарную комнату. Старшеклассники сами пожаловались в общественную организацию о нарушении своих прав, — рассказывает Ростислав.

— В связи с тем, что основная масса учащихся школы в этом году переведена в первую смену, кроме двух параллелей — шестых и вторых, туалеты просто не справляются с проходимостью, —приводит слова родителей общественник.

Сейчас в школе обучается около 1300 детей.

Действительно ли в лицее есть сложности с посещением туалета детьми, и делается ли что-то, чтобы решить проблему — в учебном учреждении не смогли оперативно рассказать. Руководство попросило направить вопросы на почту.

Напомним, лицей №22 уже долгое время борется за территорию, прилегающую к учебному заведению, где пытаются построить торговые объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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