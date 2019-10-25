2019-10-25T08:09:59+03:00
Происшествия

СКР закрыл дело об убийстве из ревности в новосибирском ТРК «Эдем»

Судить за это преступление просто некого. Виновник мертв
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Молодой человек устроил кошмар в торговом центре из-за ревности.Молодой человек устроил кошмар в торговом центре из-за ревности.Фото: СОЦСЕТИ
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Следственный комитет прекратил разбирательство по делу об убийстве в ТРК «Эдем». Виновник мертв.

Трагедия в развлекательном комплексе произошла июньским вечером – незадолго до Дня города.

- В 22.06 в полицию поступило сообщение о том, что в помещении кафе неизвестный выстрелил в молодого человека. В ходе переговоров полицейские предложили преступнику выдать оружие и сдаться, однако он не выполнил требований и ближе к полуночи покончил с собой, - так отрапортовали о ЧП сотрудники полиции.

«Ружье пронес в чехле от гитары» - подробности преступления в центре «Эдем». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Участники драмы – два парня. Их связывали чувства к одной девушке.

«Люблю тебя, солнышко», - написал в соцсети один из них и поехал расправляться с соперником. В итоге – и с самим собой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, но теперь оно закрыто.

- Ружье принадлежало лицу, которое совершило преступление. Зарегистрировано было в законном порядке. Приобретено в 2019 году. Дело прекращено в связи со смертью лица, совершившего преступление, - пояснил КП-Новосибирск Александр Феофанов, заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью областной прокуратуры. - Дело необходимо было возбудить, чтобы провести все экспертные исследования, допросы, собрать иные материалы. В том числе - характеризующие личность.

Заказное убийство под Новый год, трагедия в школе, смерти из ревности и другие громкие дела. В эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» - сотрудники прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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