2019-10-25T07:39:54+03:00
Общество

«Кто-то повеселился»: неизвестный разбил автомобиль каршеринговой службы под Новосибирском

А потом бросил легковушку за городом
Анна ПАШАГИНА
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Автомобиль нашли в области. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».Автомобиль нашли в области. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
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Неожиданную находку обнаружили жители Новосибирской области на одной из улиц в Краснообске. Неизвестный разбил машину и бросил ее почти на окраине. На кадрах видно, что у автомобиля сильно поврежден перед, почти нет задней части и вмятые бока.

— На улице Лесосечной разбили и бросили седан, принадлежащий каршеринговой службе, — сообщает читатель группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Машину с места забирал эвакуатор. А сибиряки в соцсетях высказали свои предположения, почему и кто мог разбить машину:

— Условия каршеринга надо менять, чтобы при выдаче автомобиля клиент предварительно был готов возместить полную стоимость автомобиля!. А пока народ чувствует халяву. Одни убытки у компании.

— Вот тебе и бережное отношение к чужому имуществу.

— Кто-то бешено повеселился на этой машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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