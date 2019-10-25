«Кто-то повеселился»: неизвестный разбил автомобиль каршеринговой службы под Новосибирском
Неожиданную находку обнаружили жители Новосибирской области на одной из улиц в Краснообске. Неизвестный разбил машину и бросил ее почти на окраине. На кадрах видно, что у автомобиля сильно поврежден перед, почти нет задней части и вмятые бока.
— На улице Лесосечной разбили и бросили седан, принадлежащий каршеринговой службе, — сообщает читатель группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Машину с места забирал эвакуатор. А сибиряки в соцсетях высказали свои предположения, почему и кто мог разбить машину:
— Условия каршеринга надо менять, чтобы при выдаче автомобиля клиент предварительно был готов возместить полную стоимость автомобиля!. А пока народ чувствует халяву. Одни убытки у компании.
— Вот тебе и бережное отношение к чужому имуществу.
— Кто-то бешено повеселился на этой машине.
ИСТОЧНИК KP.RU