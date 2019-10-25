АО «РЭС» в десятке крупных налогоплательщиков региона

СЕГОДНЯ 07:28 2019-10-25T07:28:11+03:00

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24 октября 2019 года министерство финансов Новосибирской области опубликовало информацию о 10 самых крупных налогоплательщиках по итогам девяти месяцев текущего года.

Всего за отчетный период в федеральный бюджет 10 крупных налогоплательщиков суммарно перечислили 7,3 миллиарда рублей, что составляет 19,8% от общей суммы поступлений по региону.

В список крупнейших налогоплательщиков в федеральный бюджет в очередной раз вошло акционерное общество «Региональные электрические сети». Как и по итогам полугодия, АО «РЭС» занимает четвертую строку в данном перечне. Стоит отметить, что Общество неизменно входит в первую десятку данного перечня на протяжении последних нескольких лет.

Кроме того, предприятие также традиционно вошло в десятку крупных плательщиков Новосибирской области и по объемам отчислений страховых взносов на обязательное социальное страхование. Суммарный объем средств, перечисленных 10 крупными плательщиками, составил 27,1 миллиарда рублей, или 26,2% от общей суммы поступлений страховых взносов по области.

Таким образом, АО «РЭС», являясь системообразующей электросетевой организацией энергосистемы Новосибирской области, стабильно подтверждает статус крупного предприятия и надежного работодателя с высокой социальной ответственностью.