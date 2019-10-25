В Новосибирске прекращены поиски 16-летней девочки, которая ушла из дома после ссоры

СЕГОДНЯ 07:18 2019-10-25T07:18:40+03:00

Об этом сообщили волонтеры в соцсетях

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске сообщили о том, что была найдена живой пропавшая в городе 16-летняя девочка. Об этом поисковики написали в социальных сетях.

— Девочка была найдена, она жива. Просьба остановить репосты. Спасибо всем за распространение информации по сети, — пишут волонтеры на своей официальной странице Вконтакте.

Напомним, девочка ушла из дома после семейной ссоры 12 октября 2019 года. С этого момента и до настоящего времени ее местонахождение продолжало оставаться неизвестным. Какое-то время, родные сами занимались ее поисками, но потом все же обратились за помощью к волонтерам.

В комментариях под постом в группе поисковиков многие люди написали о том, что в последнее время подростки стали все чаще уходить из дома:

— Пропадают подростки часто. А ведь дома родители сходят с ума.

— Просто детям нужно уделять больше внимания, чтобы такого не происходило.

— Хорошо, что все закончилось благополучно, — пишут пользователи соцсетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU