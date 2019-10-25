2019-10-25T03:10:00+03:00
Общество

«Это так вдохновляюще-вкусно!»: сибирячка показала чувственный танец под песню Елены Темниковой

Ролик с ее номером активно обсуждают в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Елена Яткина станцевала под песню Темниковой на высоких каблуках. Фото: Кадр из видеоЕлена Яткина станцевала под песню Темниковой на высоких каблуках. Фото: Кадр из видео
Изменить размер текста:

Танцовщица из Новосибирска Елена Яткина любит баловать своих подписчиков красивыми хореографическими номерами. Не так давно девушка выложила на своей страничке в Instagram ролик, в котором она исполняет чувственный танец под песню Елены Темниковой.

— Я просто фанат Елены Темниковой! Почти все ее треки — просто пушка! — пишет девушка в своем посте. — А этот нравится мне больше всего.

В комментариях под постом танцовщицы, многие пользователи соцсетей отметили, что ее танец действительно смотрится очень органично под композицию популярной певицы:

— У вас получился такой нежный танец.

— На это можно смотреть вечно и не отрываясь!

— Как всегда вдохновляющее-вкусно.

— Твои танцы под песни Елены еще более восхитительны.

— Как горячо и чувственно, — пишут люди.

Сибирячка показала чувственный танец под песню Елены Темниковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Делали закладки по всему городу: под Новосибирском поймали двух наркоторговцев
У них не треснет: в Новосибирске живут 28159 толстяков
Может быть в другом городе: в Новосибирске ищут пропавшего мужчину со шрамом на левой руке
В Новосибирске таинственно пропало панно знаменитого художника
В Новосибирске прекращены поиски подростка, который пропал по пути в колледж
«Может, он педали перепутал?»: у иномарки отвалилось колесо после аварии в Новосибирске
В Новосибирске завершились поиски пропавшего 17-летнего подростка с татуировками
МЧС предупреждает: на Новосибирск надвигается штормовой ветер
В Новосибирске осудили мужчину, избившего охранника в караоке-баре «Ухо и Медведь»
Троллейбусы никуда не едут: «КамАЗ» с поднятым кузовом оборвал провода в Новосибирске
Гостиницу, из окна которой выпал ребенок, оштрафовали на 30 000 рублей
В сети появилось видео страшного ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка
Сибирячка подожгла знакомого, который спаивал ее мужа