«Это так вдохновляюще-вкусно!»: сибирячка показала чувственный танец под песню Елены Темниковой

СЕГОДНЯ 03:10 2019-10-25T03:10:00+03:00

Елена Яткина станцевала под песню Темниковой на высоких каблуках. Фото: Кадр из видео

Ролик с ее номером активно обсуждают в соцсетях

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Танцовщица из Новосибирска Елена Яткина любит баловать своих подписчиков красивыми хореографическими номерами. Не так давно девушка выложила на своей страничке в Instagram ролик, в котором она исполняет чувственный танец под песню Елены Темниковой.

— Я просто фанат Елены Темниковой! Почти все ее треки — просто пушка! — пишет девушка в своем посте. — А этот нравится мне больше всего.

В комментариях под постом танцовщицы, многие пользователи соцсетей отметили, что ее танец действительно смотрится очень органично под композицию популярной певицы:

— У вас получился такой нежный танец.

— На это можно смотреть вечно и не отрываясь!

— Как всегда вдохновляющее-вкусно.

— Твои танцы под песни Елены еще более восхитительны.

— Как горячо и чувственно, — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/739957" frameborder="0"></iframe> Сибирячка показала чувственный танец под песню Елены Темниковой.

ИСТОЧНИК KP.RU