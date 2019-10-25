«Это так вдохновляюще-вкусно!»: сибирячка показала чувственный танец под песню Елены Темниковой
Танцовщица из Новосибирска Елена Яткина любит баловать своих подписчиков красивыми хореографическими номерами. Не так давно девушка выложила на своей страничке в Instagram ролик, в котором она исполняет чувственный танец под песню Елены Темниковой.
— Я просто фанат Елены Темниковой! Почти все ее треки — просто пушка! — пишет девушка в своем посте. — А этот нравится мне больше всего.
В комментариях под постом танцовщицы, многие пользователи соцсетей отметили, что ее танец действительно смотрится очень органично под композицию популярной певицы:
— У вас получился такой нежный танец.
— На это можно смотреть вечно и не отрываясь!
— Как всегда вдохновляющее-вкусно.
— Твои танцы под песни Елены еще более восхитительны.
— Как горячо и чувственно, — пишут люди.
Сибирячка показала чувственный танец под песню Елены Темниковой.
ИСТОЧНИК KP.RU