В Новосибирске прекращены поиски подростка, который пропал по пути в колледж

СЕГОДНЯ 17:53 2019-10-24T17:56:18+03:00

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Новосибирские волонтеры 24 октября сообщили, что был найден еще один пропавший в городе 17-летний подросток. О местонахождении парня ничего не было известно с 18 октября 2019 года. Он ушел утром из дома в Железнодорожный колледж на учебу и пропал.Свой мобильный телефон молодой человек в тот день также оставил дома.

— Мальчик найден живым, с ним все в порядке. — рассказала КП-Новосибирск Елизавета Лиманская, ответственная за взаимодействие волонтеров со СМИ. — Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мы благодарим всех за распространение информации по сети.

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск уточнили, что мальчика заметили в области его знакомые сегодня вечером.

— Подростка заметили его знакомые в районе Красного Яра в Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Они и позвонили в полицию. За мальчиком выехали сотрудники правоохранительных органов вместе с его родителями.

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О его местонахождении ничего не известно с 18 октября (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU