2019-10-24T17:26:11+03:00
Происшествия

«Может, он педали перепутал?»: у иномарки отвалилось колесо после аварии в Новосибирске

Последствия ДТП сняли на видео другие автомобилисты
Алена КУЛЕШОВА
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В результате аварии в Новосибирске седан лишился колеса. Фото: "АСТ-54"В результате аварии в Новосибирске седан лишился колеса. Фото: "АСТ-54"
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Вечером 24 октября в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП. В результате аварии седан решился колеса.

— На перекрестке улиц Большевистской и Добролюбова седан лишился передней части, а также правой передней двери и колеса, отлетевшего на несколько метров, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Автомобиль развернуло против движения. Информации о пострадавших не поступало.

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что возможной причиной аварии могло стать превышение скорости автомобилистами:

— Вероятно, очередной любитель быстрой езды.

— Странно, вроде еще не гололед.

— А может быть, он педали перепутал?

— Там у машины не только колесо повреждено, а вся передняя часть разбита.

— Он мог просто подскользнуться на грязи, — пишут подписчики группы.

У иномарки отвалилось колесо после аварии в Новосибирске .

ИСТОЧНИК KP.RU

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