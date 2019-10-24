«Может, он педали перепутал?»: у иномарки отвалилось колесо после аварии в Новосибирске
Вечером 24 октября в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП. В результате аварии седан решился колеса.
— На перекрестке улиц Большевистской и Добролюбова седан лишился передней части, а также правой передней двери и колеса, отлетевшего на несколько метров, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Автомобиль развернуло против движения. Информации о пострадавших не поступало.
В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что возможной причиной аварии могло стать превышение скорости автомобилистами:
— Вероятно, очередной любитель быстрой езды.
— Странно, вроде еще не гололед.
— А может быть, он педали перепутал?
— Там у машины не только колесо повреждено, а вся передняя часть разбита.
— Он мог просто подскользнуться на грязи, — пишут подписчики группы.
У иномарки отвалилось колесо после аварии в Новосибирске .
ИСТОЧНИК KP.RU