2019-10-24T16:00:15+03:00
Общество

В Новосибирске завершились поиски пропавшего 17-летнего подростка с татуировками

В МВД рассказали, что парень сам вернулся домой спустя четыре дня
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирске был найден живым 17-летний подросток. Фото: "Лиза Алерт"В Новосибирске был найден живым 17-летний подросток. Фото: "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Новосибирске был найден пропавший подросток 17-летний подросток. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

— Мальчик был найден живым, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает, — рассказала КП-Новосибирск Елизавета Лиманская ответственная за взаимодействие волонтеров со СМИ.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск рассказали, что подросток вернулся домой сам вчера вечером.

— Мальчик сам пришел домой вечером 23 октября, — пояснили в пресс-службе. — Сейчас он находится со своей семьей. С ним также была проведена разъяснительная беседа сотрудниками ПДН.

Напомним, парень вышел из дома рано утром 19 октября с формулировкой: «Мне нужно». Он сел в чужую машину и уехал, с этого момента и до вечера 23 октября его местонахождение оставалось неизвестным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ушел из дома и пропал: в Новосибирске ищут 17-летнего подростка с татуировками на руках и ноге

О местонахождении подростка ничего не известно с 19 октября (подробнее)

«Сказал «Мне нужно» и уехал на чужой машине»: стали известны подробности исчезновения подростка с татуировками

О том, где находится подросток ничего не известно уже третий день (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает: на Новосибирск надвигается штормовой ветер
В Новосибирске осудили мужчину, избившего охранника в караоке-баре «Ухо и Медведь»
Троллейбусы никуда не едут: «КамАЗ» с поднятым кузовом оборвал провода в Новосибирске
Гостиницу, из окна которой выпал ребенок, оштрафовали на 30 000 рублей
В сети появилось видео страшного ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка
Сибирячка подожгла знакомого, который спаивал ее мужа
Убийца, вышедший из тюрьмы, избил до смерти отца-пенсионера
14-летнего Женю не могут найти: следователи возбудило дело по статье «убийство»
Лежит без движения: в Новосибирске иномарка сбила женщину
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых
«Порванные связки и толпа людей»: Рита Дакота в восторге от концерта в Новосибирске
Умер после продолжительной болезни: ушел из жизни депутат областного заксобрания
Отпуск не удался: в Толмачево задержали двух дебоширов
Под камерами на красный: сибирская лихачка 32 раза серьезно нарушила правила движения
Мамы их еще не держали на руках: Ульяна и Ваня не могут сами дышать
В Новосибирске приступили к ремонту лестницы возле станции метро Гагаринская
Новосибирские риелторы выплатили 1,3 миллиона рублей клиенту из-за скрытых собственников
«Руки оторвать»: в Новосибирске ищут хозяев украденных аккумуляторов
Жизнь дороже: в Новосибирской области могут увеличить штраф за выезд на лед
Вышли 200 человек: этой ночью в Бердске искали 14-летнего мальчика
«Академгородок 2.0» обойдется бюджету в 430 миллиардов рублей
Будет мешать убирать снег: в Новосибирске власти требуют снести крыльцо у магазина
Ушел в колледж и не вернулся: в Новосибирске ищут 17-летнего подростка в пиджаке с погонами РЖД
«Его, кажется, продать хотели»: в Новосибирске загорелся частный дом
«Болела голова, а оказалось - рак»: чтобы спасти жизнь молодой мамы, нужен миллион рублей
Прокуратура проверяет новосибирский детсад, где на детей упал шкаф