В Новосибирске завершились поиски пропавшего 17-летнего подростка с татуировками
В Новосибирске был найден пропавший подросток 17-летний подросток. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
— Мальчик был найден живым, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает, — рассказала КП-Новосибирск Елизавета Лиманская ответственная за взаимодействие волонтеров со СМИ.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск рассказали, что подросток вернулся домой сам вчера вечером.
— Мальчик сам пришел домой вечером 23 октября, — пояснили в пресс-службе. — Сейчас он находится со своей семьей. С ним также была проведена разъяснительная беседа сотрудниками ПДН.
Напомним, парень вышел из дома рано утром 19 октября с формулировкой: «Мне нужно». Он сел в чужую машину и уехал, с этого момента и до вечера 23 октября его местонахождение оставалось неизвестным.
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ИСТОЧНИК KP.RU