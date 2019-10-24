В Новосибирске завершились поиски пропавшего 17-летнего подростка с татуировками

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-24T16:00:15+03:00

В Новосибирске был найден живым 17-летний подросток. Фото: "Лиза Алерт"

В МВД рассказали, что парень сам вернулся домой спустя четыре дня

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В Новосибирске был найден пропавший подросток 17-летний подросток. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

— Мальчик был найден живым, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает, — рассказала КП-Новосибирск Елизавета Лиманская ответственная за взаимодействие волонтеров со СМИ.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск рассказали, что подросток вернулся домой сам вчера вечером.

— Мальчик сам пришел домой вечером 23 октября, — пояснили в пресс-службе. — Сейчас он находится со своей семьей. С ним также была проведена разъяснительная беседа сотрудниками ПДН.

Напомним, парень вышел из дома рано утром 19 октября с формулировкой: «Мне нужно». Он сел в чужую машину и уехал, с этого момента и до вечера 23 октября его местонахождение оставалось неизвестным.

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ИСТОЧНИК KP.RU