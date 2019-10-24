2019-10-24T15:20:50+03:00
Общество

МЧС предупреждает: на Новосибирск надвигается штормовой ветер

Временами также ожидаются небольшие осадки
Алена КУЛЕШОВА
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В МЧС горожан предупредили о сильном ветре в Новосибирске.В МЧС горожан предупредили о сильном ветре в Новосибирске.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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После небольшого потепления погода в Новосибирске снова преподнесет людям неприятный сюрприз. В ближайшие дни в городе ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду: об этом людей предупреждают МЧС.

— По области 25 октября местами ожидаются порывы до 23 метров в секунду, — говорится в СМС-сообщении, которое МЧС разослали сегодня жителям Новосибирска. — Единый телефон экстренных оперативных служб — 112.

Западно-Сибирский Гидрометцентр сообщает, что на ближайших выходных жителей Новосибирской области ожидает достаточно высокая температура воздуха от -6 до 0 ночью и от 0 до +13 градусов днем. Ветер действительно будет очень сильным: его порывы будут достигать от 8 до 23 метров в секунду. Временами также ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Атмосферное давление составит 735-750 миллиметров ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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