2019-10-24T13:55:38+03:00
Происшествия

В Новосибирске осудили мужчину, избившего охранника в караоке-баре «Ухо и Медведь»

Мужчине дали 4 года в колонии строгого режима
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске вынесли приговор брату мужчины, который застрелили охранника в баре. Фото: Личный архивВ Новосибирске вынесли приговор брату мужчины, который застрелили охранника в баре. Фото: Личный архив
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В Железнодорожном районном суде Новосибирска провозгласили приговор по уголовному делу в отношении Максима Зыбарева. Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Напомним, инцидент произошел 21 марта 2018 года, когда двое братьев пришли в караоке-бар «Ухо и Медведь», чтобы отметить день рождение одного из них. Тогда охранник заведения попросил одного из братьев снять верхнюю одежду: отказ мужчины и спровоцировал конфликт, в ходе которого между сибиряками произошла драка, и один из братьев застрелил сотрудника службы безопасности.

— Приговором Железнодорожного районного суда города Новосибирска Он был осужден за совершение убийства и приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сегодня вынесли приговор и брату убийцы, который сильно избил охранника в баре.

— Провозглашен приговор по уголовному делу в отношении Зыбарева Максима, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, по факту причинения тяжкого вреда здоровью гражданину Константину Харькину, — сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Новосибирска.

Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком в четыре года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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