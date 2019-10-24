2019-10-24T13:10:32+03:00
Общество

Троллейбусы никуда не едут: «КамАЗ» с поднятым кузовом оборвал провода в Новосибирске

Ситуацию активно обсуждают в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Автомобиль с поднятым кузовом зацепил растяжки сети на перекрестке двух улиц. Фото: "Инцидент Новосибирск"Автомобиль с поднятым кузовом зацепил растяжки сети на перекрестке двух улиц. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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В Новосибирске днем 24 октября произошел инцидент с участием автомобиля «КамАЗ», который своим поднятым кузовом оборвал растяжки сети на перекрестке двух улиц города.

— Провода оборваны на перекрестке улиц Серафимовича и Титова, — пишет очевидец событий в паблике «Инцидент Новосибирск». — Движение троллейбусов №4 и №7 парализовано. Идут восстановительные работы.

Движение троллейбусов №4 и №7 парализовано. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Движение троллейбусов №4 и №7 парализовано. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В комментариях под постом многие люди написали о том, что подобных неприятных ситуаций можно было бы избежать, если бы водитель грузовика подумал заранее о последствиях езды с поднятым кузовом.

— Умом Россию не понять.

— А ведь могло и током ударить.

— Вот зачем так ездить, с поднятым кузовом?

— Кабель там низко висит, на самом-то деле, — пишут пользователи социальных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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