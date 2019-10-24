Троллейбусы никуда не едут: «КамАЗ» с поднятым кузовом оборвал провода в Новосибирске
В Новосибирске днем 24 октября произошел инцидент с участием автомобиля «КамАЗ», который своим поднятым кузовом оборвал растяжки сети на перекрестке двух улиц города.
— Провода оборваны на перекрестке улиц Серафимовича и Титова, — пишет очевидец событий в паблике «Инцидент Новосибирск». — Движение троллейбусов №4 и №7 парализовано. Идут восстановительные работы.
Движение троллейбусов №4 и №7 парализовано. Фото: "Инцидент Новосибирск"
В комментариях под постом многие люди написали о том, что подобных неприятных ситуаций можно было бы избежать, если бы водитель грузовика подумал заранее о последствиях езды с поднятым кузовом.
— Умом Россию не понять.
— А ведь могло и током ударить.
— Вот зачем так ездить, с поднятым кузовом?
— Кабель там низко висит, на самом-то деле, — пишут пользователи социальных сетей.
ИСТОЧНИК KP.RU