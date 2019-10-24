СЕГОДНЯ 12:40 2019-10-24T12:50:14+03:00

В Новосибирске гостиницу, из окна которой выпал ребенок оштрафовали на 30 000 рублей. Фото: https://azimuthotels.com

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Прокуратура завершила проверку всех обстоятельств ЧП, произошедших летом 2019 года. Напомним, тогда мальчик 2017 года рождения упал с трехметровой высоты. Вероятно, инцидент произошел из-за того, что владелец здания гостиницы нарушил требования технических регламентов.

Теперь руководство гостиницы выполнило работы по замене ограждения лестницы здания, в результате которых образовался доступ к свободному пространству на втором этаже между стеной и лестницей.

— Инцидент произошел в июле, в гостинице расположенной на улице Ленина. Мальчик провалился в просвет между стеной и лестницей. — Сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурор обязал директора гостиницы исправить нарушение и выплатить штраф в размере 30 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU