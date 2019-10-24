Сибирячка подожгла знакомого, который спаивал ее мужа

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-24T11:16:35+03:00

В Новосибирской области будут судить женщину, которая подожгла друга своего мужа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

В Новосибирской области будут судить женщину, которая подожгла друга своего мужа. Обвинительное заключение было утверждено в прокуратуре Черепановского района.

— Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего), — сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области.

Как удалось установить следователям, причиной случившегося стало распитие мужем обвиняемой и его знакомыми, в том числе и потерпевшим, спиртных напитков на лавочке рядом с домом. До этого женщина уже не раз пыталась пресечь такие «посиделки» своего супруга, однако ее попытки успехом не увенчались.

Когда обвиняемая в один из вечеров оказалась на улице рядом с другом своего мужа, она выплеснула на него смесь бензина и нефтемасла и бросила ему на одежду зажженную спичку.

Потерпевший получил ожоги 4 степени в районе лица, шеи, туловища, нижних конечностей и правого плеча.

За совершенное преступление женщине может грозить наказание в виде 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU