Убийца, вышедший из тюрьмы, избил до смерти отца-пенсионера

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-24T11:05:40+03:00

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В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти отцу сыном. Трагедия случилась 21 октября, когда в ходе ссоры, 52-летний сын несколько раз ударил кулаком по голове своего 72-летнего отца: травмы для пожилого мужчины оказались смертельными.

— Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области. — По данным следствия, 21 октября 2019 года утром 78-летний отцец и его 52-летний сын, проживавшие в квартире дома по ул. Немировича-Данченко, поссорились, и в ходе ссоры, сын несколько раз ударил руками отца по голове.

Полицейские задержали подозреваемого прямо на месте преступлении и доставили его к следователю. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. За совершенное преступление ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Известно также, что мужчина уже был ранее судим за серьезное преступление, предусмотренное ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В данный момент по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU