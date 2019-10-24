2019-10-24T11:05:40+03:00
Происшествия

Убийца, вышедший из тюрьмы, избил до смерти отца-пенсионера

Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Сын насмерть забил пожилого отца кулаками.Сын насмерть забил пожилого отца кулаками.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти отцу сыном. Трагедия случилась 21 октября, когда в ходе ссоры, 52-летний сын несколько раз ударил кулаком по голове своего 72-летнего отца: травмы для пожилого мужчины оказались смертельными.

— Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области. — По данным следствия, 21 октября 2019 года утром 78-летний отцец и его 52-летний сын, проживавшие в квартире дома по ул. Немировича-Данченко, поссорились, и в ходе ссоры, сын несколько раз ударил руками отца по голове.

Полицейские задержали подозреваемого прямо на месте преступлении и доставили его к следователю. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. За совершенное преступление ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Известно также, что мужчина уже был ранее судим за серьезное преступление, предусмотренное ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В данный момент по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В сети появилось видео страшного ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка
Сибирячка подожгла знакомого, который спаивал ее мужа
14-летнего Женю не могут найти: следователи возбудило дело по статье «убийство»
Лежит без движения: в Новосибирске иномарка сбила женщину
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых
«Порванные связки и толпа людей»: Рита Дакота в восторге от концерта в Новосибирске
Умер после продолжительной болезни: ушел из жизни депутат областного заксобрания
Отпуск не удался: в Толмачево задержали двух дебоширов
Под камерами на красный: сибирская лихачка 32 раза серьезно нарушила правила движения
Мамы их еще не держали на руках: Ульяна и Ваня не могут сами дышать
В Новосибирске приступили к ремонту лестницы возле станции метро Гагаринская
Новосибирские риелторы выплатили 1,3 миллиона рублей клиенту из-за скрытых собственников
«Руки оторвать»: в Новосибирске ищут хозяев украденных аккумуляторов
Жизнь дороже: в Новосибирской области могут увеличить штраф за выезд на лед
Вышли 200 человек: этой ночью в Бердске искали 14-летнего мальчика
«Академгородок 2.0» обойдется бюджету в 430 миллиардов рублей
Будет мешать убирать снег: в Новосибирске власти требуют снести крыльцо у магазина
Ушел в колледж и не вернулся: в Новосибирске ищут 17-летнего подростка в пиджаке с погонами РЖД
«Его, кажется, продать хотели»: в Новосибирске загорелся частный дом
«Болела голова, а оказалось - рак»: чтобы спасти жизнь молодой мамы, нужен миллион рублей
Прокуратура проверяет новосибирский детсад, где на детей упал шкаф