14-летнего Женю не могут найти: следователи возбудило дело по статье «убийство»
Евгения Шуршалина ушедшего из дома в Бердске ищут родственники, волонтеры и неравнодушные горожане. Этой ночью на улицы города вышли около 200 человек. Сейчас активные поиски мальчика прекращены, ведется только распространение информации о пропавшем подростке.
Тем временем следователи возбудил дело по статье «убийство». В ведомстве пояснили причины этих действий:
— С учетом того, что ранее мальчик самовольных уходов не совершал, поводов для того, чтобы куда-нибудь уйти на длительное время, не предупредив об этом родственников, у него не имелось, по данному факту следственными органами возбужденно уголовное дело по признакам преступления «убийство».
Известно, что Евгений ушел из дома 22 октября, он направился в школу, но в класс не пришел. В Бердск отправились следователи-криминалисты, которые также пытаются выяснить причины пропажи подростка. Продолжается допрос близких, друзей, одноклассиников, следователи анализируют информацию о личности ребенка.
Если вы знаете что-то о местонахождении ребенка, сообщите об этом в полицию или по номеру 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU