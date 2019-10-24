2019-10-24T09:59:57+03:00
Происшествия

Лежит без движения: в Новосибирске иномарка сбила женщину

ДТП с участием пешехода произошло в Ленинском районе
Екатерина КОВАЛЬЧУК
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В Новосибирске автомобилист насмерть сбил женщину в в Ленинском районе. Фото: ГИБДД НовосибирскВ Новосибирске автомобилист насмерть сбил женщину в в Ленинском районе. Фото: ГИБДД Новосибирск
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В четверг «24 октября» в 6:40 утра в Ленинском районе водитель Nissan X-Trail сбил женщину, которая пыталась перейти дорогу.

— Авария произошла возле дома №12 на улице Ватутина. Женщина упала на полосу встречного движения, под колеса движущемуся на встречу автомобилю Nissan Presage — сообщил подробности инспектор ГИБДД Владимир Савченко. - На месте работают сотрудники судмедэкспертизы и полиция.

На месте работают сотрудники судмедэкспертизы и полиция. Фото: ГИБДД Новосибирск

На месте работают сотрудники судмедэкспертизы и полиция. Фото: ГИБДД Новосибирск

К сожалению, удар был такой силы, что спасти пострадавшую не удалось.

Сотрудники госавтоинспекции предупреждают, что в темное время суток, нужно иметь на одежде светоотражающие элементы. Обязательно переходить дорогу, убедившись в том, что вам пропускают. Настоятельно рекомендуют сотрудники ГИБДД.

В комментариях под постом многие люди написали, что много аварий происходит из-за того, что люди не соблюдают ПДД:

— Пока люди на станут соблюдать правила, ситуация не наладится.

— Водители тоже, увы, бывают невнимательны.

— В такое время пешеходам лучше одежду темную не надевать: их просто не видно, — пишут пользователи соцсетей в паблике «АСТ-54» .

ИСТОЧНИК KP.RU

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