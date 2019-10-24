Лежит без движения: в Новосибирске иномарка сбила женщину
В четверг «24 октября» в 6:40 утра в Ленинском районе водитель Nissan X-Trail сбил женщину, которая пыталась перейти дорогу.
— Авария произошла возле дома №12 на улице Ватутина. Женщина упала на полосу встречного движения, под колеса движущемуся на встречу автомобилю Nissan Presage — сообщил подробности инспектор ГИБДД Владимир Савченко. - На месте работают сотрудники судмедэкспертизы и полиция.
На месте работают сотрудники судмедэкспертизы и полиция. Фото: ГИБДД Новосибирск
К сожалению, удар был такой силы, что спасти пострадавшую не удалось.
Сотрудники госавтоинспекции предупреждают, что в темное время суток, нужно иметь на одежде светоотражающие элементы. Обязательно переходить дорогу, убедившись в том, что вам пропускают. Настоятельно рекомендуют сотрудники ГИБДД.
В комментариях под постом многие люди написали, что много аварий происходит из-за того, что люди не соблюдают ПДД:
— Пока люди на станут соблюдать правила, ситуация не наладится.
— Водители тоже, увы, бывают невнимательны.
— В такое время пешеходам лучше одежду темную не надевать: их просто не видно, — пишут пользователи соцсетей в паблике «АСТ-54» .
ИСТОЧНИК KP.RU