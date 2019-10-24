Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых

СЕГОДНЯ 08:12 2019-10-24T08:12:09+03:00

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Минимальная ставка по ипотеке при сумме кредита от 5 миллионов рублей включительно теперь составляет 8,99% годовых и распространяется на следующие программы:

• на покупку строящегося жилья;

• на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков.

При сумме кредита до 5 миллионов рублей по ипотечной программе на покупку строящегося жилья ставка составляет от 9,4% годовых, на приобретение готового жилья - 9,29% годовых, на цели рефинансирования - от 9,9% годовых.

По программе «Легкий старт» при сумме кредита от 5 миллионов рублей ставка составляет от 9,9% годовых. При сумме кредита до 5 миллионов рублей минимальная ставка осталась неизменной и составляет 10,5% годовых.

Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми составляет от 4,9% годовых. Программа действует для семей с двумя и более детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».