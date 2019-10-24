«Порванные связки и толпа людей»: Рита Дакота в восторге от концерта в Новосибирске
23 октября популярна певица, участница шоу «Фабрика звезд-7» Рита Дакота выступала в одном из ресторанов Новосибирска. После выступления девушка выложила отзыв о проведенном концерте.
— Мы предполагали, что вы нас очень ждали, но даже не предполагали, настолько!!! Тьма людей, порванные связки и столько много любви!, — пишет Рита у себя на странице в социальной сети «Инстаграм».
На видео, которое выложила певица, можно заметить — зал полный. Фанаты Риты вместе с ней исполняли давно полюбившиеся песни.
Сибиряки в комментариях поблагодарили девушку за отличный концерт:
— Рита!!!! Спасибо вам, что наконец доехали до нас!!! Это было невероятно!!!
— Я ждала этого с 2007го года, реально! И я хочу еще! Очень ждем снова, теперь с акустикой.
— Спасибо огромное за эти эмоции, я просто весь концерт прорыдала от счастья! Мы в восторге.
— Рита, спасибо Вам огромное за эти незабываемые эмоции! Непередаваемая атмосфера, энергетика, мурашки по коже! Вы лучшая!
Выступление Риты Дакоты в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU