2019-10-24T08:05:09+03:00
Общество

«Порванные связки и толпа людей»: Рита Дакота в восторге от концерта в Новосибирске

Певица устроила концерт в пивном ресторане
Анна ПАШАГИНА
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Рита осталась в восторге оттого, как ее приняла сибирская публика. Фото: Instagram ritadakotaРита осталась в восторге оттого, как ее приняла сибирская публика. Фото: Instagram ritadakota
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23 октября популярна певица, участница шоу «Фабрика звезд-7» Рита Дакота выступала в одном из ресторанов Новосибирска. После выступления девушка выложила отзыв о проведенном концерте.

— Мы предполагали, что вы нас очень ждали, но даже не предполагали, настолько!!! Тьма людей, порванные связки и столько много любви!, — пишет Рита у себя на странице в социальной сети «Инстаграм».

На видео, которое выложила певица, можно заметить — зал полный. Фанаты Риты вместе с ней исполняли давно полюбившиеся песни.

Сибиряки в комментариях поблагодарили девушку за отличный концерт:

— Рита!!!! Спасибо вам, что наконец доехали до нас!!! Это было невероятно!!!

— Я ждала этого с 2007го года, реально! И я хочу еще! Очень ждем снова, теперь с акустикой.

— Спасибо огромное за эти эмоции, я просто весь концерт прорыдала от счастья! Мы в восторге.

— Рита, спасибо Вам огромное за эти незабываемые эмоции! Непередаваемая атмосфера, энергетика, мурашки по коже! Вы лучшая!

Выступление Риты Дакоты в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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