Умер после продолжительной болезни: ушел из жизни депутат областного заксобрания

СЕГОДНЯ 07:30 2019-10-24T07:30:16+03:00

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В Законодательном собрании Новосибирской области сообщили о смерти депутата — Анатолия Николаевича Вандакурова. Он скончался 23 октября после продолжительной болезни. Анатолий Вандакуров руководил долгое время заводом «Искра», с 2012 года занялся депутатской работой. Входил в комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.

— Куда мы идем? Что мы хотим? Наверное, время таких решений, которые принимаются от ситуации к ситуации, — проходит. Да, бюджет жесткий, в нем много социальной нагрузки. Но все равно нужно смотреть чуть подальше вперед, — в законодательном собрании цитируют слова депутата из одного интервью.

Прощание с Анатолием Вандакуровым пройдет завтра, 25 октября, с 12.00 до 12.30, по адресу улица Кропоткина, 112.

Справка КП

Анатолий Вандакуров родился 27 марта 1962 года в с. Новокремлевское Коченевского района. Учился в Новосибирском электротехническом институте, в НГАУ получил диплом по специальности «экономика». На Куйбышевском химическом заводе прошел путь от рядового инженера до заместителя директора по экономике и финансам. В 2007 году назначен директором завода «Искра».

ИСТОЧНИК KP.RU