Отпуск не удался: в Толмачево задержали двух дебоширов
В Новосибирском аэропорту Толмачево не пустили на рейс двух неадекватных мужчин, они пытались улететь в Пхукет. Как сообщают в МВД России, двое омичей были сильно пьяны.
— В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение о неадекватном поведении двоих пассажиров во время посадки в самолет, который готовился к вылету в Пхукет, — говорится в сообщении.
На взлетной полосе мужчины ругались матом, пытались спровоцировать на конфликт окружающих. «Дунуть в трубочку» оба сибиряка отказались. В результате сотрудники полиции увели мужчин от самолета и оставили в холодной Сибири.
— В отношении задержанных жителей города Омска составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы переданы в Обской городской суд Новосибирской области, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Два сибиряка устроили дебош в аэропорту и не улетели в Пхукет.
ИСТОЧНИК KP.RU