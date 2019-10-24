2019-10-24T06:58:42+03:00
Происшествия

Отпуск не удался: в Толмачево задержали двух дебоширов

Омичи ругались матом и пытались устроить драку с другими пассажирами, на лайнер их не пустили
Екатерина КОМЯКОВА
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Дебоширов пришлось оставить в Новосибирске. Фото: кадр из видео https://мвд.рфДебоширов пришлось оставить в Новосибирске. Фото: кадр из видео https://мвд.рф
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В Новосибирском аэропорту Толмачево не пустили на рейс двух неадекватных мужчин, они пытались улететь в Пхукет. Как сообщают в МВД России, двое омичей были сильно пьяны.

— В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение о неадекватном поведении двоих пассажиров во время посадки в самолет, который готовился к вылету в Пхукет, — говорится в сообщении.

На взлетной полосе мужчины ругались матом, пытались спровоцировать на конфликт окружающих. «Дунуть в трубочку» оба сибиряка отказались. В результате сотрудники полиции увели мужчин от самолета и оставили в холодной Сибири.

— В отношении задержанных жителей города Омска составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы переданы в Обской городской суд Новосибирской области, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Два сибиряка устроили дебош в аэропорту и не улетели в Пхукет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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