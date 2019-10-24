Под камерами на красный: сибирская лихачка 32 раза серьезно нарушила правила движения

СЕГОДНЯ 06:38 2019-10-24T06:38:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Приставы арестовали банковские счета новосибирской автомобилистки. Эта мера вынужденная, девушка никак не хотела оплачивать штрафы за нарушение дорожного движения. В результате сумма накопилась немаленькая.

— Большая часть штрафов была назначена девушке за значительное превышение скоростного режима на дорогах на величину более 80 километров в час. Кроме того, автомобилистка неоднократно была оштрафована за проезд на запрещающий сигнал светофора, — сообщают в службе судебных приставов Новосибирской области.

Всего девушке выписали 32 штрафа, общая сумма — 45 тысяч рублей. Сама автомобилистка деньги не платила, тогда приставы решили проверить ее платежеспособность. В банках девушка имела несколько счетов, пристав постановил — взыскать с них долги за штрафы. Сумма была списана, но научит ли это сибирячку водить по правилам, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU