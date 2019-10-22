Водитель «ВАЗа» без прав устроил аварию под Новосибирском: пострадали три человека
Вечером 21 октября в Новосибирской области произошла авария. При столкновении хетчбэка и седана пострадали три человека.
— Вчера в Карасуке 33-летний мужчина, лишенный водительских прав, проигнорировал запрет и сел за руль хетчбэка «ВАЗ-21093», — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — Во время поездки он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Toyota Corolla», управляемой 54-летней женщиной.
В результате произошедшей аварии водитель «ВАЗ-21093» был госпитализирован в реанимацию с тяжелыми травмами. Женщина, которая была за рулем «Toyota Corolla» и пассажир хетчбэка также были доставлены в больницу с травмами различной тяжести.
В комментариях под постом многие люди отметили, что из-за того, что за руль садятся люди, не имеющие водительских прав, происходят различные ДТП, последствия которых могут быть очень серьезны:
— Как можно было за руль сесть без прав?
— Вот так вот по глупости попасть в больницу.
— Не удивлюсь, что даже после случившегося, водитель еще раз сядет за руль без прав, — пишут пользователи соцсетей.
Под Новосибирском столкнулись "ВАЗ" и "Тойота".
ИСТОЧНИК KP.RU