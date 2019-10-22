Водитель «ВАЗа» без прав устроил аварию под Новосибирском: пострадали три человека

СЕГОДНЯ 19:48 2019-10-22T20:08:20+03:00

Автомобилист был доставлен в больницу с тяжелыми травмами

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Вечером 21 октября в Новосибирской области произошла авария. При столкновении хетчбэка и седана пострадали три человека.

— Вчера в Карасуке 33-летний мужчина, лишенный водительских прав, проигнорировал запрет и сел за руль хетчбэка «ВАЗ-21093», — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — Во время поездки он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Toyota Corolla», управляемой 54-летней женщиной.

В результате произошедшей аварии водитель «ВАЗ-21093» был госпитализирован в реанимацию с тяжелыми травмами. Женщина, которая была за рулем «Toyota Corolla» и пассажир хетчбэка также были доставлены в больницу с травмами различной тяжести.

В комментариях под постом многие люди отметили, что из-за того, что за руль садятся люди, не имеющие водительских прав, происходят различные ДТП, последствия которых могут быть очень серьезны:

— Как можно было за руль сесть без прав?

— Вот так вот по глупости попасть в больницу.

— Не удивлюсь, что даже после случившегося, водитель еще раз сядет за руль без прав, — пишут пользователи соцсетей.

Под Новосибирском столкнулись "ВАЗ" и "Тойота".

ИСТОЧНИК KP.RU