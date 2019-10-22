«Это звери, а не люди»: около отделения ГИБДД толпа иностранцев избила человека

СЕГОДНЯ 19:14 2019-10-22T19:20:11+03:00

Пользователей соцсетей возмутила ситуация с избиением одного человека толпой в Новосибирске. Фото: Кадр из видео

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Бурную реакцию пользователей соцсетей вызвало видео с произошедшим в Новосибирске инцидентом. На кадрах ролика видно как толпа людей сильно избивает другого человека, лежащего на земле.

— Сегодня вечером на улице Бородина, недалеко от МРЭО, толпа иностранцев избивали одного человека. Полиции рядом не было, — пишет очевидец событий в паблике «Инцидент Новосибирск».- Причина конфликта, как и итог драки, мне остались неизвестны. Больше снять не удалось, потому что двое участников драки уже начали открывать мое авто и лезть внутрь: пришлось уехать.

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей написали, что в последнее время, подобные ситуации стали происходить все чаще:

— Это просто звери, а не люди!

— Уже страшно из дома выйти на улицу.

— Нужно было вызвать полицию.

— Последнее время что-то часто стали такие ситуации происходить, — пишут люди.

Около отделения ГИБДД толпа иностранцев избила человека.

ИСТОЧНИК KP.RU