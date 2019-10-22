«Это звери, а не люди»: около отделения ГИБДД толпа иностранцев избила человека
Бурную реакцию пользователей соцсетей вызвало видео с произошедшим в Новосибирске инцидентом. На кадрах ролика видно как толпа людей сильно избивает другого человека, лежащего на земле.
— Сегодня вечером на улице Бородина, недалеко от МРЭО, толпа иностранцев избивали одного человека. Полиции рядом не было, — пишет очевидец событий в паблике «Инцидент Новосибирск».- Причина конфликта, как и итог драки, мне остались неизвестны. Больше снять не удалось, потому что двое участников драки уже начали открывать мое авто и лезть внутрь: пришлось уехать.
В комментариях под постом многие пользователи соцсетей написали, что в последнее время, подобные ситуации стали происходить все чаще:
— Это просто звери, а не люди!
— Уже страшно из дома выйти на улицу.
— Нужно было вызвать полицию.
— Последнее время что-то часто стали такие ситуации происходить, — пишут люди.
Около отделения ГИБДД толпа иностранцев избила человека.
ИСТОЧНИК KP.RU