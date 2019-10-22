Виноваты люди: больной сыч, которого спасали новосибирские волонтеры, умер
Воробьиный сыч попал в центр реабилитации хищных птиц еще в начале июня. У него было множество осложнений: грибки, пневмония, нарушение ЖКТ, обмена веществ. После изучения всех анализов, в ЦРХП начали насыщенную терапию с целью восстановить все пораженные органы.
О том, как сыч дошел до такого состояния рассказала координатор центра Алиса Богомолова.
— Птицу подобрали два года назад, посадили в клетку и кормили говядиной и субпродуктами, из-за чего у нее и появилось множество проблем со здоровьем.
Довольно быстро, терапия дала положительный результат: сычик начал охотиться на живую «дичь», летать по всему возможному пространству. Однако так продолжалось недолго. Недавно птице неожиданно стало хуже. У сычика начались кашель, чихание, он начал быстро худеть. Несмотря на быструю реакцию и необходимую терапию, спустя два дня птица покинула мир.
— Как показало вскрытие, действовали мы правильно: недавние воспаления минимализировались, работа внутренних органов наладилась, грибки сошли на нет, — сообщают в ЦРХП. — Но все это время в легких маленького пернатого формировались плотные гнойные очаги пневмонии, которые «сожгли» поправляющегося за считанные дни.
Помочь сычику могла лишь грубая терапия антибиотиками, но, к сожалению, болезнь была обнаружена слишком поздно.
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ИСТОЧНИК KP.RU