2019-10-22T16:01:52+03:00
Звезды

Елена Темникова подарит зрителям итальянский суперкар

Певица устроит концерт в «Экспоцентре»
Татьяна СОЛОВОВА
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Елена удивит зрителей новым шоу. Фото: предоставлено организатором.Елена удивит зрителей новым шоу. Фото: предоставлено организатором.
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Елена Темникова в Новосибирске – гость нечастый, но уже совсем скоро у сибиряков будет возможность побывать на ее концерте. Уже в пятницу, 25 октября, певица выступит в Сибири в рамках общероссийского тура TEMNIKOVA TOUR 2019 насчитывающего более 30 городов.

Для всех поклонников Елена приготовила сюрприз: с помощью специального приложения дополненной реальности (AR), установленного на телефон, каждый зритель сможет стать полноценным участником завораживающего шоу и не только услышать любимую стильную музыку, но и увидеть её виртуальную душу своими глазами!

И это еще не все! все зрители шоу смогут принять участие в розыгрыше итальянского автомобиля Abarth. Победителю предоставляется право сконфигурировать уникальное авто лично с Еленой Темниковой и представителем Abarth Club в России. Этот спортивный супер luxury car будет уникальным, так как создается исключительно на заказ. Подробности акции — на сайте tour. temnikova. ru.

Елена Темникова (6+),

«Новосибирск Экспоцентр»,

Ост. «Экспоцентр»,

Ул. Станционная, 104, (383) 304-88-22

25 октября, начало в 20.00

Цена билетов: от 1700 до 3500 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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