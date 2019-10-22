Елена Темникова подарит зрителям итальянский суперкар
Елена Темникова в Новосибирске – гость нечастый, но уже совсем скоро у сибиряков будет возможность побывать на ее концерте. Уже в пятницу, 25 октября, певица выступит в Сибири в рамках общероссийского тура TEMNIKOVA TOUR 2019 насчитывающего более 30 городов.
Для всех поклонников Елена приготовила сюрприз: с помощью специального приложения дополненной реальности (AR), установленного на телефон, каждый зритель сможет стать полноценным участником завораживающего шоу и не только услышать любимую стильную музыку, но и увидеть её виртуальную душу своими глазами!
И это еще не все! все зрители шоу смогут принять участие в розыгрыше итальянского автомобиля Abarth. Победителю предоставляется право сконфигурировать уникальное авто лично с Еленой Темниковой и представителем Abarth Club в России. Этот спортивный супер luxury car будет уникальным, так как создается исключительно на заказ. Подробности акции — на сайте tour. temnikova. ru.
Елена Темникова (6+),
«Новосибирск Экспоцентр»,
Ост. «Экспоцентр»,
Ул. Станционная, 104, (383) 304-88-22
25 октября, начало в 20.00
Цена билетов: от 1700 до 3500 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU