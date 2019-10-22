Ушла из дома после ссоры: рыжеволосая школьница с голубыми глазами пропала в Новосибирске

СЕГОДНЯ 08:23 2019-10-22T08:30:33+03:00

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Вот уже больше недели новосибирские полицейские и волонтеры ищут пропавшую школьницу - 16-летнюю Вику Васильеву. — 12 октября девочка ушла из дома в после семейной ссоры. Некоторое время родственники самостоятельно занимались поиском, даже не подавали заявление в полицию. Затем родные обратились за помощью к нам, — сообщила корреспонденту КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских. — Мы пояснили им, что любое поисковое мероприятие у нас только при наличии заявления в полицию, поэтому рекомендовали сначала обратиться в полицию, затем у полиции получили разрешение, чтобы принять участие в поиске несовершеннолетней. Где находится школьница, на данный момент неизвестно, то есть выйти, наклеить ориентировки или провести патрулирование невозможно.

— Нам необходимо сейчас распространение информации в сети интернет, получение свидетельств от людей, которые знают, где сейчас девушка или с кем она, знают, куда она планировала поехать, чтобы помочь уже нам и правоохранительным органам ее найти, — резюмировала Алеся Яблонских.

Приметы девочки такие: рост 170 сантиметров, длинные рыжие волосы, голубые глаза. Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просят обратиться в полиция по тел. 02.

ИСТОЧНИК KP.RU