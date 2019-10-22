2019-10-22T06:31:37+03:00
Общество

«Умнички, родителям - благодарность»: видео с подростками, переводившими бабушку через дорогу, растрогало соцсети

В интернете восхищаются добрым поступком юных сибиряков
Ахрор АБДУРАЗАКОВ
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Парни в одночасье стали героями соцсетей.Парни в одночасье стали героями соцсетей.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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О новосибирских подростках, которые помогли бабушке перейти дорогу сообщили, подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На видеоролике видно, как молодые парни помогают пожилой женщине перейти дорогу по пешеходному переходу, а один из парней держит бабушку за руку. Новосибирцы в комментариях хорошо оценили такой поступок подростков. Подписчики хвалят их родителей за такое воспитание, но отмечают, что раньше это было нормой.

— Молодцы! Им и их родителям огромная благодарность! — пишет один из комментаторов.

— А когда-то это было нормой, — заявляет другой.

— Умнички, таких единицы сейчас.

— Немножко обидно, что в наше время такие новости воспринимаются так восторженно. Безусловно, парни молодцы. Но это должно быть в порядке вещей. А так, получается, увидели хороший поступок и ликуем, потому что привыкли к неадекватности, которая творится вокруг. — Шустрая бабуля. Мне показалось, что это она их ведет, — шутит подписчик.

Подростки перевели бабушку через дорогу и стали звездами соцсетей.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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