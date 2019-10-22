2019-10-22T05:34:34+03:00
Общество

Виновата летняя резина? Новосибирец на иномарке врезался в столб

Известно о двух пострадавших
Владимир ПТАШНИК
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ДТП произошло недалеко от зоопарка. Фото: «Инцидент Новосибирск»ДТП произошло недалеко от зоопарка. Фото: «Инцидент Новосибирск»
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За два дня в Новосибирске произошло два похожих ДТП. В обоих случаях водители вылетели с дороги и врезались в столб.

Первая авария случилась утром 21-го октября. Водитель «Лады» двигался по кольцевому перекрестку на площади Калинина, но по неизвестным причинам не справился с управлением и протаранил бетонную опору. О пострадавших, ровно как и о причине ДТП не сообщается. Видео с последствиями аварии опубликовал подписчик группы «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте.

— Может резина летняя была? — предполагает один из комментаторов.

Второе ДТП произошло ночью 22-го октября на улице Жуковского. Водитель «Хендая» не справился с управлением и протаранил пешеходное ограждение, дорожный знак, остановившись только после удара о металлический столб, на котором установлен светофор. Как видно на фото, опубликованном в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети Вконтакте, машина получила серьезные повреждения, но в ней сработали подушки безопасности.

По сообщению пресс-службы ГИБДД, водитель и его пассажир получили серьезные травмы головы, а также множественные ушибы и порезы, и были госпитализированы.

Въехал в столб в Заельцовском районе.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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