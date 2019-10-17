2019-10-17T17:44:22+03:00
Общество

«Похоже, проспорил»: сибиряк пришел в магазин в стрингах и колготках

Экстравагантный мужчина повеселил пользователей соцсетей
Алена КУЛЕШОВА
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Соцсети повеселил мужчина в странном наряде. Фото: "Инцидент Новосибирск"Соцсети повеселил мужчина в странном наряде. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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Пользователей соцсетей рассмешил мужчина в очень экстравагантном наряде. Людей удивил не только странный выбор одежды сибиряка, но решение пойти на такие радикальные эксперименты в весьма неподходящую для этого холодную осеннюю погоду.

— Только что в магазин на улице Вертковская зашел вот такой вот мужчина, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

«Стиляга» не оставил равнодушными пользователей соцсетей, которые сразу же стали выдвигать самые разнообразные версии такого поведения сибиряка:

— Да он просто кому-то в карты проиграл, вот и все.

— А может просто новенького захотелось, стиль сменить?

— Мужчина проспорил, видимо.

— И как он только не замерз?

— На самом деле, за таких стыдно.

— А вдруг человек просто болен? — пишут люди в комментариях под постом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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