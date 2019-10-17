«Похоже, проспорил»: сибиряк пришел в магазин в стрингах и колготках
Пользователей соцсетей рассмешил мужчина в очень экстравагантном наряде. Людей удивил не только странный выбор одежды сибиряка, но решение пойти на такие радикальные эксперименты в весьма неподходящую для этого холодную осеннюю погоду.
— Только что в магазин на улице Вертковская зашел вот такой вот мужчина, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».
«Стиляга» не оставил равнодушными пользователей соцсетей, которые сразу же стали выдвигать самые разнообразные версии такого поведения сибиряка:
— Да он просто кому-то в карты проиграл, вот и все.
— А может просто новенького захотелось, стиль сменить?
— Мужчина проспорил, видимо.
— И как он только не замерз?
— На самом деле, за таких стыдно.
— А вдруг человек просто болен? — пишут люди в комментариях под постом.
ИСТОЧНИК KP.RU